د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

انطلاقا من الدور العالمي الذي يقوم به مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في الرد على استفسارات المستفتين، وتفاعله مع مختلف القضايا العالمية الدينية والفكرية والاجتماعية والتنموية، فقد أخذ على عاتقه التصدي للقضايا التي تُوقف استمرارية التنمية المستدامة، وتُهدد أمن المجتمعات واستقرارها، لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي والفكري والمجتمعي، وتوفير الرفاهية للمجتمعات، وذلك من خلال عقد المؤتمرات الدورية عن خطط وآليات التنمية المستدامة لرفع مستوى الوعي والثقافة عند عامة الشعوب، والتي من بينها المؤتمر الأول للملتقى الفقهي الأول، والذي تم انعقاده في الخامس عشر من شهر مارس الجاري تحت رعاية الأزهر الشريف.

ومن العوامل المؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة للشعوب والمجتمعات، وتقدمها وتطورها على مختلف الأصعدة، عامل المناخ المستقر، فإذا اختل التوازن البيئي بسبب التدخل البشري، فإنه يؤدي على المدى البعيد إلى التغير المناخي، الذي سيؤدي بدوره إلى دمار المجتمعات اقتصاديا وصناعيا، وهلاك البشرية، وهذا ما سألقي الضوء عليه في هذا المقال:

تعريف التغير المناخي:

هو التغير طويل الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس في مكان ما على سطح الأرض، وقد يكون في مكان معين أو في الكوكب ككل، نتيجة ما يُعرف باسم الاحتباس الحراري، وهو زيادة درجة الحرارة الكلية للأرض بسبب الأنشطة البشرية، ومنها حرق الوقود الأحفوري: كالغاز الطبيعي، والنفط، والفحم، ممّا يؤدي إلى إطلاق العديد من الغازات الضارة في الغلاف الجوي للأرض، والتي تعمل بدورها على حبس حرارة الشمس داخل الغلاف الجوي، مسببة ارتفاع في درجات الحرارة على الأرض. قال عزَّ وجل: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم: 41]

أسبابه:

1ـ الأنشطة الصناعية: كحرق الوقود الأحفوري الموجود في باطن الأرض منذ آلاف السنين كالنفط، أو الفحم، أو الغاز، لاحتوائه على ثاني أكسيد الكربون واطلاقه في الهواء.

2ـ الأنشطة الزراعية: كاستخدام الأسمدة وإزالة الغابات التي تؤدي إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجو.

آثاره:

1ـ يبلغ متوسط الخسائر السنوية الناجمة عن الزلازل وأمواج تسونامي والأعاصير المدارية والفيضانات مئات المليارات من الدولارات.

2ـ كما أصبحت موجات الجفاف أكثر تواترا وشدة، مما يهدد بانخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2080م.

3ـ ويؤدي أيضا إلى خفض المياه المتجددة في المنطقة العربية بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030م.

4ـ فضلا عن أن النزوح القسري الناجم عن المناخ، سواء بسبب الجفاف أو ارتفاع منسوب سطح البحر، يُشكِّل تهديدا خاصا، إذ يعيش حوالي 9٪ من سكان المنطقة العربية في مناطق ساحلية ستكون أدنى من مستوى سطح البحر بحوالي خمسة أمتار.

دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي:

تقوم الفتوى الإلكترونية بدور بارز في التفاعل مع القضايا العالمية الأكثر تأثيرا على مستقبل البشرية، وبقائها وتقدمها، ومواجهتها تحقيقا للتنمية المستدامة، ومن بينها التغير المناخي، ويمكن إجمال هذا الدور فيما يلي:

1ـ الدور التوعوي:

تقوم الفتوى الإلكترونية سواء أكانت مسموعة أم مكتوبة بالجهود التوعوية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمية مواردها وحمايتها من تقلبات الزمان وحوادثه لأجل الامتثال لما أمرنا به الله من إعمار الأرض وتنميتها والحفاظ على مواردها، وتشكيل الوعي الإسلامي تجاه قضايا البيئة والمناخ.

2ـ الدور الشرعي والمقاصدي:

تعمل الفتوى الإلكترونية على بيان مقاصد الشريعة الإسلامية، وتعريف الناس بأن مواجهة التغير المناخي والتحديات التي باتت تواجه البيئة والإنسان تندرج تحت مقاصد الشريعة وأهدافها نحو عمارة الأرض، وأن مثل هذه القضايا داخله في صميم الشريعة الإسلامية، وليست بعيدة عنها.

فقد حثَّت نصوص الشريعة الإسلامية على الحفاظ على نعم الله عزَّ وجل، كالبيئة وما فيها من ماءٍ وزرعٍ وهواءٍ، وعدم إفسادها وإهدار مواردها، بتدوير مخلفات المصانع والنفايات، واستخدام الطاقة النظيفة، حفاظا على التنمية المستدامة، وضمان الرفاهية وحياة أفضل للأجيال القادمة. قال عزَّ وجل: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا } [هود: 61]، وقال:{وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ} [النور: 45]، وقال: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56]، وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" مسند أحمد، (5/ 55). وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: " مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ " قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ ". مسند أحمد (11/ 637). وقال أيضا من حديث أبي هريرة: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». صحيح البخاري (1/ 57).

وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». مسند أحمد، (21/ 88). وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ» سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: «هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ، يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ، وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا، وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ». سنن أبي داود (4/ 361)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ». صحيح مسلم (1/ 63).

3ـ الدور الرقمي:

تعمل مؤسسات الفتوى الإلكترونية في العالم الإسلامي على عقد ندوات وملتقيات افتراضية لبحث ومناقشة آليات العمل في مواجهة الفتوى الإلكترونية للتغير البيئي والمناخي، والعمل على بذل الجهود لزيادة التوعية بمثل هذه القضايا التي تهدد البشرية.

4ـ الدور التدريبي:

لم يقتصر دور مؤسسات الفتوى الإلكترونية على إصدار الفتوى وإنما تعدى ذلك إلى تأهيل جيل جديد من المفتين، لديه قدرة على الفهم للنصوص الشرعية وإنزالها على الواقع، لضبط الفتوى بما يتماشى مع الواقع المعاصر وقضاياه، مما يدعم استقرار المجتمعات، ويحافظ على البشرية من الدمار والهلاك.

5ـ الدور التعليمي:

تقوم مؤسسات الفتوى الإلكترونية بإصدار كتيبات عن الفتاوى المتعلقة بمخاطر التغييرات المناخية والبيئية، وكيفية مواجهتها والحد منها، بأسلوب مبسط، ورفعها على شبكة الإنترنت، لتعليم الأجيال الناشئة، ورفع معرفتهم وثقافتهم بقضايا البيئة والمناخ.

6ـ الدور العقائدي:

تبين مؤسسات الفتوى الإلكترونية للعالم من خلال فتاواها أن دعوة مواجهة التغير المناخي موجهة إلى البشرية، بصرف النظر عن العقائد الدينية، لحث الناس جميعا على العمل معا من أجل حماية الكوكب، الذي تعتمد عليه حياتنا، على النحو الذي يسمح بالحد من الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بشكل أكثر عمقا وأوسع نطاقا.

إذ إن قضايا البيئة والمناخ لا علاقة لهما بدين دون آخر، وإنما هي متعلقة بالبيئة ومن يعيش فيها أيًا كانت عقيدته وديانته، إذ إن الأضرار الناجمة عن التغير المناخي تقع على البشرية جمعاء، أيا كانت عقيدتها. قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13].