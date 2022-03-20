د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

في ظل إتمام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أولى جلساته للملتقى الفقهي الدائم، جاءت هذه الورقة لتؤكد على أنَّ للفتوى الإلكترونية دور عظيم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي ما تعرف بالتنمية التي تُلَبّي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقُدْرات الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم. والمقصد السامي من هذه التنمية هو أنه لم يُخلق كل جيل لنفسه ولكن من أجل ضمان البقاء للأجيال الأخرى.

وعلى الرغم من أن مصطلح التنمية المستدامة مصطلح معاصر لم يطرق الآذان من قبل إلا أن الشريعة الإسلامية بلا مراء شريعة صالحة لكل زمان ومكان، فقد جاءت بما يتفق مع هذا المصطلح من خلال النصوص القرآنية التي حثّت على الاستخلاف والإعمار في الأرض، اللذان هما المقصد الرئيس من تلك التنمية، حيث لا تنمية إلا بهما، فبشأن الاستخلاف جاءت آيات كثيرة لتبيّن أن الله عز وجل قد مَكّن الإنسان من خلافة الأرض؛ ليستثمر، ويُعمّر، ويبتكر، ومن ذلك قول الله عز وجل: {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ}.(سورة يونس:14).

والخلائف: جمع خليفة، أي طبقة تخلف طبقة، وجيلًا يخلف جيلًا، وكل واحد منهم يُعدّ خليفة في هذه الأرض، وذلك تحقيق مستمر للخلافة التي جعلها الله تعالى لآدم أبي البشر، وذلك في قوله جل شأنه: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً).(سورة البقرة، من آية:30).

وقد ذكر صاحب تفسير المنار: أن المعنى العام للخليفة وهو آدم وذريته هو المقصود هنا، ثم ذكر أنه قد ذُكِرت آثار الإنسان في هذه الخلافة على الأرض ونحن نشاهد عجائب صنعه في المعدن والنبات، وفي البر والبحر والهواء، فهو يتفنّن ويُبْدِع، ويكتشف ويخترع، ويَجِدّ ويعمل، حتى غيّر شكل الأرض، فجَعَل الحَزَن سهلًا، والخراب عمارًا، وولّد بالتلقيح أزواجًا من النبات لم تكن، فبكل هذه المواهب جعل الله عز وجل الإنسان خليفته في الأرض، يقيم سننه، ويُظْهِر عجائب صنعه..، وإذا كان الإنسان خليفة بهذا المعنى فكيف تعجب الملائكة منه؟!. (بتصرف: تفسير المنار1/217، زهرة التفاسير لمحمد بن أبي زهرة5/2768).

أما عن الإعمار في الأرض فقد قال الله جلّ شأنه: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}.(سورة هود، آية:61). فالاستعمار في قوله تعالى: {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}: هو الإعمار، فالسين والتاء للمبالغة، ومعنى الإعمار: أنهم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع؛ لأن ذلك يُعدُّ تعميرًا للأرض حتى سمّي الحرث عمارة؛ لأن المقصود منه عَمْرُ الأرض، أَي وأَقدركم على عمارتها، ومكَّنكم من العمل فيها ومن استثمارها، وبناءِ ما تسكنون فيه على ظهرها بما وهبكم من عقل وقوة، وبما سخَّر لكم فيها من وسائل تُنَفَذون بها ما ألهمكم معرفة كيفيته.( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور12/108، التفسير الوسيط للقرآن الكريم4/216).

دور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:

إن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام2015م، والمراد تحقيقها بحلول عام2030م هي جزء من قرار الأمم المتحدة، يسمى جدول أعمال2030م، وتهدف هذه التنمية إلى النهوض والاستقرار الإنساني والاجتماعي بما يلبي احتياجات الإنسان في كل مناحي الحياة، من ناحية الاقتصاد والتعليم والبيئة.

وبما أنه لابد من مواكبة العصر، ومسايرة الواقع في المستجدات المستحدثة، جاءت الفتوى الإلكترونية لتبرز دورها العظيم، ومدى أهميته في هذه التنمية، فهي على وجه العموم لها دور فعّال في القضاء على الفتاوى الشاذة التي تؤثر في المجتمع، وتؤدي إلى عدم استقراره وزعزته، وتعرقل مسيرة التنمية بلا شك، لا سيّما في ظل تصدر غير المؤهلين لها، ومن ثَمّ حتى تؤثر الفتاوى الإلكترونية تأثيرًا إيجابيًّا في المجتمع لابد أن تخرج من ذوي القدرة عليها، المؤهلين لها، صاحبي الوعي الكامل، والإدراك التام بخطورة الموقف من مدركي أن التساهل أو التشدد في الأمور الدينية أو الدنيوية لا يجدي بثماره النافعة.

ففي مجال الاقتصاد وما يتعلق كذلك بأمور البيع والشراء لابد أن تخرج الفتاوى الإلكترونية منضبطة بموازين الشريعة، فلا هي تتصف بالتساهل المرفوض، ولا بالتشدد المنبوذ؛ لما لذلك من عظيم الأثر على التنمية بشكل مباشر، حتى ينعم المجتمع باستقرار هادئ، يساعد على جو ملائم للتنمية، وكذا فيما يتعلق بالفتاوى الإلكترونية المتعلقة بالسلم والأمن العام، وهو ما يكون له عظيم الأثر كذلك في اقتصاديات الدول والبلاد، حيث لا اقتصاد في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية للبلاد، والتسبب في زعزة المجتمع، وانتشار الفوضى من خلال هذه الفتاوى، فالإفتاء ليس بمعزل عن حاجات المجتمع والقضايا الشائكة به، وذلك بإعمال قواعد الشريعة الإسلامية، وربط ما ليس فيه نص بما فيه نص، ومواجهة كل ما يهدد مصالح واحتياجات المجتمع.

وهذا ما عليه النهج في مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية من ضبط الفتوى، والسير على المنهج الوسطي، حيث إن الأزهر الشريف -وعلى رأسه فضيلة الإمام الأكبر-، يدعو دائمًا إلى الاعتدال والوسطية في أمور الدين والدنيا، وهذا ما يتفق مع ما كان عليه النبي الكريم-صلى الله عليه وسلم-، حيث كان من دَيْدنه-صلى الله عليه وسلم- اختيار ما فيه يُسر ما لم يكن إثمًا؛ تيسيرًا على العباد، ورفعًا للحرج والمشقة عنهم، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا».(متفق عليه، صحيح البخاري4/189، كتاب المناقب، بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم(3560)4/189، صحيح مسلم4/1813، كتاب الفضائل، بَابُ مُبَاعَدَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْآثَامِ وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ، حديث رقم(2327)).

ومن الجدير بالذكر أن هناك فرق بين التساهل والتيسير، فالتساهل مرفوض، والتيسير أمر ممدوح، مطلوب من أجل رفع الحرج عن المكلفين، وعدم لحوق المشقة بهم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ولذا فقد ذكر النبي-صلى الله عليه وسلم- أن الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلّفين، فقد روى البخاري في صحيحه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا....".(صحيح البخاري1/16، كتاب الإيمان، بَابٌ: الدِّينُ يُسْرٌ، حديث رقم(39)) خلاصة القول في ذلك: أنه مما سبق يتضح أن للفتاوى الإلكترونية دور فعّال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لأن المجتمع لا ينعم باستقرار هادئ، وجو يساعد على التنمية إلا من خلال عدم التشدد في أمور الدين والدنيا، مما يكون له عظيم الأثر على تلك التنمية في الحاضر والمستقبل.