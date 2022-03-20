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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمشاركة جبالي.. انطلاق اجتماعات الدورة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي خلال ساعات

رئيس النواب
رئيس النواب

تنطلق اليوم الأحد، اجتماعات الدورة الـ144 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة بالي الإندونيسية، والتي تعقد التي تحت عنوان الوصول إلى صفر انبعاثات، من خلال حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، إضافة جميع هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك المجلس الحاكم، واللجان الدائمة، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شئون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، إضافة إلى الاجتماعات التنسيقية للمجموعات البرلمانية العربية والإسلامية، والآسيوية يومي 19 و20 مارس الجاري.

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ  209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي

وتشارك مصر بوفد برلماني رفيع المستوى برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وسيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ "، كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع " إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج السلام بهدف تعزيز السلام الدائم"، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة واللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان، وكذا اجتماعات المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي واجتماع لجنة قضايا الشرق الأوسط، كما ستشهد أعمال الجمعية انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى الشباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي

وتستهدف الاجتماعات تبادل الآراء، والسعي إلى تحفيز العمل البرلماني حول عدد من القضايا الملحة، كالتغير المناخي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشاركة الشباب، وتحقيق الأمن والحد من التسلح، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات الجائحة.

 

برلمان مجلس النواب حقوق الإنسان التنمية المستدامة مصر

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