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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة: القيادة السياسية تهتم بدعم وتأهيل الشباب الأفريقي من خلال المنح التأهيلية

منحة ناصر للقيادة
منحة ناصر للقيادة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، أن القيادة السياسية في مصر بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بدعم وتأهيل الشباب الافريقي من خلال المنح التأهيلية التي تقدمها مصر بالإضافة إلي المنح الفنية المتخصصة التي تقدمها الهيئات والوزارات المصرية، بما يساهم في فتح آفاق التنمية ونقل الخبرات والثقافات فى مختلف المجالات والتخصصات.


وأشار  وزير الشباب والرياضة إلي أهمية منحة ناصر للقيادة الدولية وحصولها علي رعاية  الرئيس للعام الثاني علي التوالي ، والتي تُعد استكمالًا لجهود الدولة المصرية فى القيام بدورها المنوط في تعزيز دور الشباب محليًا، إقليميًا، قاريًا ودوليًا من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم في المناصب القيادية والإستفادة من قدراتهم وأفكارهم ، وهذا ما أقره وأعلنه الرئيس السيسي خالل فعاليات منتدى شباب العالم في جميع نسخه .


وبعد الإشادات الدولية الواسعة والنجاح الباهر الذي حققته  النسخة الثانية ، حصلت النسخة الثالثة والمقرر إقامتها يونيو المقبل 2022 علي رعاية كريمة من الرئيس للمرة الثانية علي التوالي.


يذكر أنه تم تنفيذ الدفعة الأولي من منحة ناصر للقيادة في يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي مستهدفةً القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم ، والنسخة الثانية من المنحة حازت علي رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتوسعت لتشمل القيادات الشبابية من قارات أسيا وامريكا اللآتينية وأفريقيا .

وزير الشباب والرياضة عبد الفتاح السيسي السيسي وزير الشباب أشرف صبحي

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