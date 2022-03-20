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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علي مهران: منتدى مستقبل وطن نجح في تعزيز التكامل بين الأحزاب السياسية

النائب علي مهران
النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ

 أشاد النائب الدكتور على مهران، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن فى محافظة أسيوط، بالمنتدي البرلماني الثاني للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمقام فى مدينة الغردقة، بحضور قرابة 400 نائب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

 وأكد "مهران"، أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الثاني المنعقد بالغردقة، تضمنت مكاسب أولها التواصل الحي والفعال بين النواب والحكومة، موضحًا بأن الجلسات سيكون لها أثر إيجابي كبير على التكامل بين الحكومة والبرلمان. 

 

وثمن عضو مجلس الشيوخ، كافة الموضوعات وورش العمل المنعقدة بالمنتدى، حيث إن جميعها تتعلق بملفات حيوية وقطاعات استراتيجية بالدولة تتعلق بشكل مباشر بحياة المواطنين. 

 

وأشار النائب الدكتور على مهران، إلى أننا على ثقة ويقين في إدارة الدولة التي استطاعت أن تمر بالوطن من نفق الظلام إلى النور، أن تمر بنا من تلك الظروف الحالية تحت إدارة حكيمة رشيدة. وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن حزب مستقبل وطن نجح في تعزيز التكامل بين الأحزاب السياسية من أجل العمل معا كوحدة واحدة من أجل مصلحة الوطن، بعيدا عن الصراعات والتفرقة التي أصابت الأحزاب في مرحلة سابقة من عمر الوطن. 

 

وتقدم النائب على مهران، بالشكر إلى النائب أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية الذي فتح المجال أمام كل النواب للمشاركة الفعالة والإيجابية في المنتدى البرلماني، وإعطاء الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بالمداخلات البناءة والفعالة.

 

 وشارك عدد من وزراء الحكومة في أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة 4 أيام، حيث عقدت ندوة فى الجلسة الافتتاحية أول أمس، بعنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ"، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية. 

 

 ويستكمل المنتدى الفعاليات، بعقد ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت، وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد ووزير الإسكان د. عاصم الجزار ووزيرة الصناعة نيفين جامع.

مستقبل وطن الصناعة مجلسي النواب والشيوخ محافظة أسيوط الغردقة الأحزاب السياسية المجالس النيابية الجمهورية الجديدة وورش العمل

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