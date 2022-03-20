رسلان يكرم الأمهات المثاليات بشركات مياه الشرب

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الأمهات المثاليات بالشركة القابضة والشركات التابعة لعام 2022، عن دورهن في تأدية رسالاتهن على الصعيد المهني والأسري على حد سواء.

وقال إن جميع الأمهات يستحققن التكريم، لما يبذلنه من دور بارز فى بناء المجتمع، وتربية الأبناء لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن في التنمية.

وأكد أهمية دور المرأة فى كافة المجالات وقدرتها على المنافسة وإثبات كفاءتها بكفاءة المناصب التى تتقلدها، مشيرا إلى أن التكريم يأتي فى ظل اهتمام القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وتكريمها فى مختلف المناسبات ما يعكس أنها شريك أساسى فى تقدم الوطن.

وأضاف أن الشركة لديها العديد من النماذج والكوادر بمختلف القطاعات والادارات، والتى أثبتت من خلالها المرأة المصرية قدرتها على القيادة والريادة.

وأعرب رئيس الشركة القابضة، عن اعتزازه وتقديره لقصص كفاحهن، وما قدمنه لجعل أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تسهم في بناء وتنمية الوطن، موجها الشكر لفريق العمل بالشركة القابضة لحرصهم على تنظيم هذا التكريم بالشكل اللائق، واختيار تلك النماذج المشرفة وفقا للمعايير الموضوعة والمسابقة التى نظمتها إدارة العلاقات العامة بالشركة، فى ظل ظروف جائحة كورونا مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وشملت فعليات تكريم الأمهات المثاليات من الشركة القابضة، وهن :( ماجدة محمد المغاورى، راندا محمد عبدالحميد، وفاء يوسف، المهندسة نهلة عبد السلام، هناء محمد عامر)، والأمهات المثاليات من الشركات التابعة، وهن ( زينب محمد عبدالسلام بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، فاطمة محمد عثمان بالمنيا، ليلى عبد الظاهر محمد بسوهاج، زينب محمد محمود الشرقية، نادية محمد ابراهيم بالقليوبية).

جاء ذلك بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مجالس شركات مياه الشرب بالقليوبية والإسكندرية والشرقية والمنيا.

وقالت هناء محمد عامر مدير عام العلاقات العامة بالشركة القابضة، انها السنة الثالثة على التوالى التى تنظم خلالها الشركة حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى شركات مياه الشرب والصرف الصحى تكريما لدورهن كشريك أساسى فى بناء الأسرة والمجتمع.