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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم منظومة النظافة بأبوقرقاص بالمنيا بعدد من السيارات لرفع تراكمات القمامة

سيارات جديدة لدعم
سيارات جديدة لدعم منظومة النظافة بابوقرقاص

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم دعم مركز ابوقرقاص بعدد من السيارات لرفع تراكمات القمامة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة  وذلك لدعم منظومة النظافة، وفي إطار حرص الدولة على معالجة مشكلة القمامة في المدن والقرى، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المدينة.

أكد المحافظ أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ورفع معدلات التشغيل للمعدات المستخدمة، مشيرًا إلى اهتمامه بتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات قدر الإمكان لرفع مستوى منظومة النظافة ككل خاصة بالشوارع والميادين ورفع الأتربة من جوار الأرصفة وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالي للمحافظة.

المنيا منظومة النظافة القمامة التنمية المحلية محافظ المنيا الخطة الاستثمارية حملات النظافة

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