سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة الأهلي بنغازي

تلقت بعثة بيراميدز، إخطارا من المنسق الطبي المراقب لمباراة الفريق أمام نظيره نادي الأهلي طرابلس الليبي بشأن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها البعثة للكشف عن فيروس كورونا قبل اللقاء.

ويحل بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء اليوم على نظيره نادي الأهلي طرابلس بملعب شهداء بنينا في بنغازي في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان بيراميدز أول فريق لدور المجموعات حجر مقعده في الدور ربع النهائي بعدما وصل للنقطة العاشرة بعد ٣ انتصارات وتعادل في الجولات الأربعة الماضية.