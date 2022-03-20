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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: العقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي وبوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الأحد، إن العقوبات المفروضة على موسكو تضر الاقتصاد الروسي والرئيس بوتين بشكل كبير.

وأضاف لو مير، في تصريحات صحفية: “نأمل الخروج من صدمة أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال ياروسلاف ناد، وزير الدفاع السلوفاكي، إن أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” بدأت في الوصول من دول حلف شمال الأطلسي إلي سلوفاكيا، وستستمر عملية النشر خلال الأيام المقبلة.

وسيتم تشغيل نظام “باتريوت” من قبل القوات الألمانية والهولندية، وسيتم نشره في البداية في مطار سلياك في وسط سلوفاكيا للمساعدة في تعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو.

يأتي ذلك بعد أن التزمت المملكة المتحدة بنشر نظام صواريخ “سكاي سابر” للدفاع الجوي التابع للجيش البريطاني في بولندا إلى جانب 100 جندي لحماية المجال الجوي البولندي من “العدوان الروسي”.

بوتين موسكو فرنسا الاقتصاد الروسي أسعار الطاقة حلف شمال الأطلسي باتريوت الناتو

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