وزيرة الهجرة: منتدى يوم المرأة العربية الرابع وسام لكل سيدة

كرمت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لجهودها الكبيرة في دعم المرأة المصرية والعربية كونها نموذج مشرف، وذلك خلال النسخة الرابعة من منتدى يوم المرأة العربية تحت عنوان "إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة"، بجامعة الدول العربية .



وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المنتدى الرابع ليوم المرأة العربية الذي ينظمه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعي، وسام لكل إمراة مصرية وعربية خاصة في ظل احتفال أمهاتنا بعيد الأم غدا.



ووجهت خلال كلمتها في النسخة الرابعة من يوم المرأة العربية تحت عنوان " إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة"، اليوم 20 مارس الجاري التحية لكل الأمهات، مؤكدة أن دور المرأة المصرية والعربية دور يشهد له الوطن العربي.



وأوضحت أن العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة المصرية والعربية لثقة القيادات في المرأة العربية والمصرية لتقلد مثل هذه المناصب، مضيفة أننا شهدنا السفيرات والوزيرات والقاضيات، وأن المرأة دخلت كل المناصب ونرى صوت المرأة يعلو.



وتابعت: نتحمل هذه المسؤولية والثقة الغامرة وإثبات أننا على قدر هذه المسؤولية، فالمرأة تعمل بعاطفتها وقلبها فلذلك تعطي الكثير، والمرأة العربية والمصرية ليست المحكوم على أمرها ولكننا أقوياء جدا.



وأطلق المجلس العربي للمسؤولية الاجتماعية، النسخة الرابعة من يوم المرأة العربية تحت عنوان، اليوم، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة"، اليوم 20 مارس الجاري، برعاية جامعة الدول العربية، وهو الملتقى الأول من نوعه للمرأة والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور وزيرتي البيئة والهجرة ومسؤولي جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني.



وتشهد فعاليات المجلس تكريم عدد من السيدات الرائدات الحاصلات على جائزة المسؤولية الاجتماعية لهذا العام وفق معايير موضوعية من مختلف الدول العربية، لدورهن في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وأصحاب مبادرات هامة مؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية.



ويشارك في المؤتمر العديد من شركاء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، وPlan International Egypt، و الميثاق العالمي للأمم المتحدة United Nations Global Compact، وكذلك جامعة المستقبل في مصر، وبنك التعمير والاسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وقالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن الاحتفال بيوم المرأة العربية يأتي إيمانا من المجلس العربي بالدور المؤثر للمرأة العربية في تنمية المجتمع العربي على كافة المستويات.



وعبرت راندا رزق خلال كلمتها عن سعادتها بإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، مؤكدة أن المجلس يقوم ببحث حقيقي عن كيفية تقديم جديد في هذا المنتدى والوصول من خلال المخرجات الخاصة بالمؤتمرات السابقة لأهداف المحددة.

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