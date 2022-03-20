عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: منتدى يوم المرأة العربية الرابع وسام لكل سيدة

تكريم وزيرة الهجرة
تكريم وزيرة الهجرة

كرمت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لجهودها الكبيرة في دعم المرأة المصرية والعربية كونها نموذج مشرف، وذلك خلال النسخة الرابعة من منتدى يوم المرأة العربية تحت عنوان "إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة"، بجامعة الدول العربية .


وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المنتدى الرابع ليوم المرأة العربية الذي ينظمه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعي، وسام لكل إمراة مصرية وعربية خاصة في ظل احتفال أمهاتنا بعيد الأم غدا.


ووجهت خلال كلمتها في النسخة الرابعة من يوم المرأة العربية تحت عنوان " إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة"، اليوم 20 مارس الجاري التحية لكل الأمهات، مؤكدة أن دور المرأة المصرية والعربية دور يشهد له الوطن العربي.


وأوضحت أن العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة المصرية والعربية لثقة القيادات في المرأة العربية والمصرية لتقلد مثل هذه المناصب، مضيفة أننا شهدنا السفيرات والوزيرات والقاضيات، وأن المرأة دخلت كل المناصب ونرى صوت المرأة يعلو. 


وتابعت: نتحمل هذه المسؤولية والثقة الغامرة وإثبات أننا على قدر هذه المسؤولية، فالمرأة تعمل بعاطفتها وقلبها فلذلك تعطي الكثير، والمرأة العربية والمصرية ليست المحكوم على أمرها ولكننا أقوياء جدا. 


وأطلق المجلس العربي للمسؤولية الاجتماعية، النسخة الرابعة من يوم المرأة العربية تحت عنوان، اليوم، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة"، اليوم 20 مارس الجاري، برعاية جامعة الدول العربية، وهو الملتقى الأول من نوعه للمرأة والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور وزيرتي البيئة والهجرة ومسؤولي جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني. 


وتشهد فعاليات المجلس تكريم عدد من السيدات الرائدات الحاصلات على جائزة المسؤولية الاجتماعية لهذا العام وفق معايير موضوعية من مختلف الدول العربية، لدورهن في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وأصحاب مبادرات هامة مؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية. 
 

ويشارك في المؤتمر العديد من شركاء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، وPlan International Egypt، و الميثاق العالمي للأمم المتحدة United Nations Global Compact، وكذلك جامعة المستقبل في مصر، وبنك التعمير والاسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
 

وقالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن الاحتفال بيوم المرأة العربية يأتي إيمانا من المجلس العربي بالدور المؤثر للمرأة العربية في تنمية المجتمع العربي على كافة المستويات. 
 

وعبرت راندا رزق خلال كلمتها عن سعادتها بإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، مؤكدة أن المجلس يقوم ببحث حقيقي عن كيفية تقديم جديد في هذا المنتدى والوصول من خلال المخرجات الخاصة بالمؤتمرات السابقة لأهداف المحددة.

0
0
1
1
2
2
3
3
وزيرة الهجرة راندا رزق للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية يوم المرأة العربية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بشرى سارة..مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

ترشيحاتنا

البنك الزراعي المصري: إجراءات عاجلة لحماية صغار المزارعين من الآثار الاقتصادية الحالية.. فيديو

الدولار الجمركي..كيف دعمت سياسيات الرئيس حركة التجارة واستقرار سعر الصرف الأجنبي

التواصل الاجتماعي منصة للشائعات.. كيف تتعامل الحكومة مع الأخبار المغلوطة؟

أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر 2022 فى مصر

أحمد موسى يصاب بدهشة على الهواء بعد ارتفاع سعر الادوات الكهربائية 15%

متحدثة البيت الأبيض تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا.. وتكشف عن حالة بايدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

أبل تثير التساؤلات.. شاهد رجل حامل في أجهزة آيفون بعد التحديث

فيديو

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

تعرف على مشروع الموازنة للعام المالي الجديد .. فيديو جراف

المتحدث العسكري يستعرض القدرات العسكرية للقوات المسلحة في "الجيش الأبي"

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ