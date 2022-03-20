السيسي يوجه الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات للتخفيف عن المواطنين

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023"، ووجه الرئيس الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية عن المواطن المصري.



وقال السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.