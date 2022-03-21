البحوث الزراعية : نستهدف إنتاج 12.2 مليون طن قمح بحلول عام 2030..فيديو

قال الدكتور اشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية ، إن افضل أسلوب لمواجهة الأزمات هو العمل علي توقي الأزمات والتحوط لها ، مؤكدا أن الدولة المصرية قامت بافتتاح مجمعين كبار للأسمدة خلال الفترة الماضية وهذا بناء علي استشراق للمستقبل بأهمية السماد .

واضاف اشرف كمال خلال لقائه في برنامج " المشهد " المذاع علي قناه " تن " ، إن ازمه كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية جعلتنا نستشعر أهمية ودور الدولة وتدخلاتها في حل الأزمات التي تطرا نتيجة الأحداث العالمية ، مؤكدا أن الاقتصاد العيني منهم " الصناعة والزراعة " والدولة قامت الفترة الأخيرة بتفعيلة لأهميته الاقتصادية .

واوضح اشرف كمال ، إن مصر تعمل في اطار استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة المستحدثة 2030 بالتعاون الفني مع منظمة الفاو وهذا من اجل زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية .

وتابع : بالنسبة إلي القمح نستهدف بالوصول إلي الإنتاج إلي 12.2 مليون طن بحلول عام 2030 .