أراوخو: حظينا بالكثير من المرح...وكنت واثقا في قرار تشافي

أبدى رونالد أراوخو مدافع برشلونة وصاحب الهدف الثاني سعادته بالفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو بأربعة أهداف دون رد.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الإسباني.

وقال أراوخو في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "من المهم أن أسجل وأساعد الفريق، وهذا يزداد أهمية في مباراة كهذه".

وأضاف "لقد كان فوزا مهما للغاية. إنها سعادة كبيرة لنا. أتذكر كل شيء فعلته للوصول إلى هنا ولعب مثل هذه المباريات".

وعن مشاركته كظهير رغم أنه قلب دفاع في الأصل قال: "كنت مستعدا للعب كجناح، ويجب أن أقدم أفضل ما لدي. أنا مدافع، ولكني أساعد أينما يحتاجني المدرب".

وتابع "كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة مع فينيسيوس جونيور ولكني أثق في صفاتي، ونجح قرار المدرب".

وأوضح "حظينا بالكثير من المرح. كانت مباراة رائعة ومهمة للغاية في مواصلة تطورنا".

واختتم "هذا الفوز أيضا يوجه ضربة في جدول الترتيب، ويعني أننا قادرون، مع التواضع اللازم لأنه لا يزال هناك الكثير".