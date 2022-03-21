دورة شمال أفريقيا لكرة القدم: مصر تقترب من التتويج عقب الفوز على الجزائر

حقق المنتخب المصري لكرة القدم لأقل من ١٧ عاما، أمس الأحد، فوزا على نظيره الجزائري بنتيجة (1:0)، في إطار الجولة الرابعة من دورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، والتي تستضيفها الجزائر، اعتبارا من ١٢ وحتى ٢٢ مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر، والجزائر وتونس، وليبيا والمغرب.



وبهذا الفوز، بات المنتخب المصري الأقرب للتتويج بهذه الدورة، حيث تمكن من حصد ١٢ نقطة عقب فوزه في المباريات الأربع التي خاضها.



وتجرى البطولة في ملعب "عمر بن رابح" بالجزائر العاصمة، بنظام مشاركة المنتخبات الخمسة في ٥ جولات، بحيث يلعب كل فريق ٤ مباريات، وتم الاتفاق على أن تكون مدة المباراة ٨٠ دقيقة، بجانب السماح بإجراء ٥ تغييرات في ٣ لقاءات.