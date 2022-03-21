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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أوباميانج عن احتفاله أمام ريال مدريد: كانت كرة التنين.. برشلونة بدأ حقبة جديدة

بيير إيميريك أوباميانج
بيير إيميريك أوباميانج

أبدى  بيير إيميريك أوباميانج مهاجم فريق برشلونة، عن سعادته الكاملة بعد الفوز في مباراة الكلاسيكو، أمس الأحد، على فريق ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف ملعب سانتياجو برنابيو مباراة الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من الليجا، حيث فاز برشلونة بأربعة أهداف دون رد، حيث تألق أوباميانج وسجل هدفين.

وقال أوباميانج في تصريحات للقناة الرسمية للنادي: "إنها أمسية خاصة، لكن الأهم من ذلك كله أنها رائعة للفريق بأكمله، نحن سعداء للغاية لأننا فزنا هنا، فهو ليس بالملعب السهل".

وأضاف: أعتقد أنه من المهم مساعدة الفريق بقدر ما أستطيع، لقد كانت مباراة رائعة للفريق بأكمله، إنها رائعة".

وواصل: "هدفي الثاني؟ كنت أعرف أنني لم أكن متسللًا، واستكملت اللعبة حتى النهاية، كنت خائفًا بعض الشيء لأنني استلمت الكرة كثيرًا، ولكن في النهاية كان هدفًا رائعًا وتمريرة فيران كذلك".

واستكمل: "احتفالي بالكرة؟ حسنًا، كانت كرة التنين، لقد سجلت هذا الهدف لأجدادي وعائلتي، ومن هنا جاء الاحتفال".

وعما يعنيه ذلك الفوز بالنسبة لـ برشلونة، أوضح الجابوني: "أعتقد أنه أمر رائع، إنها بداية حقبة جديدة، هناك الكثير من المواهب واللاعبين الشباب هنا، مما لا شك فيه أن ذلك سيكون أمرًا جيدًا للفريق، نحن سعداء لأننا فزنا".

وعندما سُئل عما إذا كان تسجيل هدفين في الكلاسيكو حلم أصبح حقيقة، رد أوباميانج: "نعم بالتأكيد، كنت أتمنى ذلك لأكون صريحًا، لقد فعلت ذلك، وأنا سعيد، إنه لأمر مميز أن أتي إلى هنا وأسجل".

بيير إيميريك أوباميانج برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد الدوري الإسباني

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