عمر كمال يكشف كواليس أوبريت ست عظيمة وعلاقته بحمو بيكا

تحدث الفنان عمر كمال، عن تفاصيل "أوبريت ست عظيمة"، قائلا:" الأغنية هدية لكل أم ..متابعا:" الاغنية فكرة أخ كبير وشاركني في الأداء الفنانة شيماء والطفل محمد أسامة".

وأضاف "عمر كمال" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" الأغنية رقم واحد على اليوتيوب وحاصلة على 2 مليون مشاهدة خلال يومها الأول، متابعا: الأغنية من إنتاجي وكلمات عمرو قطب وتوزيع عمرو الخضري".

واسترسل: "أعمل حاليا على إعداد أغنية جديدة في شهر رمضان"، متابعا:" علاقتي بـ حمو بيكا أصبحت مقتصرة للغاية".

وأكمل:" كفايا بهدله وهو في حالة وأنا في حالي".



