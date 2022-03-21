عبدالحفيظ يهدد لاعبي الأهلي بعقوبات رداعة حال عدم الالتزام بالتعليمات

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: "وضع الجنوب افريقي كابيلو رانجوجا مدرب الاحمال البدنية للفريق الأول بالنادي الأهلي برنامج خاص للاعبين بعد قرار منح الفريق راحة سلبية لمدة 8 ايام عقب لقاء المريخ السوداني".

وتابع شبانة: "قام مدرب الأحمال بالتنسيق مع اخصائي التغذية بوضع برنامج غذائي خاص للاعبين خلال فترة الراحة لمنع الزيادات في الوزن".

وكشف مصدر مسئول أن هناك تعليمات صارمة على اللاعبين بإرسال بعض الفيديوهات علي جروب الواتس اب من أجل متابعة مدي التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية خلال فترة الراحة السليبة الطويلة حتي لا يتفاجي الجهاز الفني بوجود زيادة في الأوزان الزائدة وتراجع اللياقة البدنية والتأهيلية.

وكشف مصدر مسئول أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة هدد اللاعبين بتوقيع عقوبات رادعة حال عدم الإلتزام بالتعليمات الفنية خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضغط مباريات عقب التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يعود بيتسو موسيماني المدير الفني وجهازه المعاون العودة يوم 26مارس الجاري من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني في ختام مباريات المجموعة الأولي في دوري ابطال افريقيا.