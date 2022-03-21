أبو جبل يهنئ والدته بمناسبة عيد الأم

هنا محمد أبو جبل حارس مرمي منتخب مصر و نادي الزمالك، والدته بمناسبة عيد الأم.

ونشر أبو جبل صورة تجمعه مع والدته عبر صفحته الشخصية انستجرام وعلق قائلا : " عيد سعيد ".



كان أول احتفال بعيد الأم عام 1908، عندما أقامت آنا جارفيس ذكرى لوالدتها في أميركا. وبعد ذلك بدأت بحملة لجعل عيد الأم معترفا به في الولايات المتحدة.

وأول من فكر في عيد للأم في العالم العربي كان الصحفي الراحل على أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين في مقاله اليومي «فكرة» فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: «لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق».