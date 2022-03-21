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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائبة وزير خارجية سيراليون: نقدر دور مصر وما تقدمه لنا من دعم ومساندة

وزيرة خارجية سيراليون
وزيرة خارجية سيراليون تزور مصر

استقبل السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، ممادي جوبيه كامارا نائبة وزير خارجية سيراليون والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها الحالية لمصر بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.


استعرض السفير حجاج خلفية تأسيس معهد الدراسات الدبلوماسية ومختلف الأنشطة التي يضطلع بها على مدار العقود الماضية منذ تأسيسه عام 1966، مبرزًا أهم البرامج التي ينفذها في سبيل تدريب الملحقين الدبلوماسيين المنضمين حديثًا للوزارة، وكذا تنمية مهارات أعضاء وزارة الخارجية من مختلف الدرجات، إلى جانب بناء قدرات موظفي وكوادر بعض الوزارات والهيئات الحكومية المصرية. 

كما استعرض السفير أيضًا الدورات المختلفة التي ينظمها المعهد، بالتنسيق والتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات للكوادر الدبلوماسية من الدول الإفريقية الشقيقة، مؤكدًا ترحيب المعهد بتوسيع رقعة مشاركة واستفادة الكوادر الدبلوماسية السيراليونية من هذه الدورات والبرامج تأسيسًا على أواصر الصداقة الممتدة وعلاقات التعاون المتميزة التي تربط بين مصر وسيراليون.


ومن جانبها، أبدت نائبة وزير خارجية سيراليون تقديرها لوزارة الخارجية، مؤكدة على الامتنان لكل ما قدمته مصر لبلادها من دعم ومساندة على مدار السنوات الماضية وفي مختلف المجالات؛ مشددة على حرصهم القيام بهذه الزيارة الممتدة للقاهرة للتعرف على نشاط معهد الدراسات الدبلوماسية والاسترشاد بخبراته المتراكمة من أجل تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية السيراليونية، لاسيّما في ضوء اشرافها على مشروع إنشاء وتشغيل أكاديمية دبلوماسية تابعة للخارجية السيراليونية. 


وفي هذا الصدد، من المقرر أن تلتقي نائبة وزير الخارجية أيضًا خلال زيارتها، ضمن البرنامج الذي أعده معهد الدراسات الدبلوماسية لها، بعدد من كبار المسئولين في وزارة الخارجية، وعلى رأسهم السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفيرة سهى جندي مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية، والسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب زيارة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والالتقاء كذلك بمجموعة من الخبراء والمتخصصين من هيئة التدريس بمعهد الدراسات الدبلوماسية لمشاركة الوفد السيراليوني خبراتهم في مجال التدريب الدبلوماسي، وتنمية المهارات الدبلوماسية، وتأسيس الأكاديمية الدبلوماسية الجديدة في العاصمة السيراليونية فريتاون.

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