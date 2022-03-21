دينا لـ والدتها في عيد الأم : ربنا يديمك نعمة في حياتنا

هنأت الراقصة الاستعراضية دينا ، والدتها بمناسبة عيد الأم.

ونشرت دينا صورة تجمعها بوالدتها عبر صفحتها الشخصية انستجرام وعلقت قائله: “يا أعظم النعم ، وأنتِ بخير يا ماما ❤️❤️. ربنا يديمك نعمة في حياتنا و يحفظك لينا”.

كان أول احتفال بعيد الأم عام 1908، عندما أقامت آنا جارفيس ذكرى لوالدتها في أمريكا. وبعد ذلك بدأت بحملة لجعل عيد الأم معترفا به في الولايات المتحدة.

وأول من فكر في عيد للأم في العالم العربي كان الصحفي الراحل على أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم، مع أخيه مصطفى أمين، وطرح على أمين في مقاله اليومي «فكرة» فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: «لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدًا قوميًا في بلادنا وبلاد الشرق».