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برلمان

بعد توجيهات الرئيس..

الجبلاوي: توجيهات الرئيس للحكومة بإعداد حزمة إجراءات اقتصادية هدفها حماية محدودي الدخل

محمد الجبلاوي، وكيل
محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية ، والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، أمر مهم للغاية وجاءت في توقيت مناسب، خاصة في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

 

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسي دائما ما يضع المواطن المصري ومحدودي الدخل على رأس أولويات عمل الدولة المصرية والحكومة، مشيرًا إلى أن تلك التوجيهات من شأنها تخفيف أثار موجة التضخم العالمية على المصريين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص.

 

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن التوجيهات الرئاسية للحكومة تستهدف المحافظة على المعدلات الاقتصادية الجيدة التي تحققت على مدار الفترة الماضية، متوقعًا أن تشمل قرارات الحكومة خلال الفترة المقبل دعم واسع لأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، استجابة لتوجيهات الرئيس.

 

ولفت إلى أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك تحركات على كافة المستويات داخل الدولة المصرية، وهو أمر جيد للغاية، ودليل على أن هناك رؤية واضحة تسير بها الدولة المصرية لتحقيق صالح الوطن والمواطن.

محمد الجبلاوي لجنة الطاقة الرئيس السيسي الأزمة الروسية الأوكرانية مجلس النواب

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