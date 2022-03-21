قال رئيس الوزراء، إنه من المقرر غدا عرض حزمة تحفيزية للبورصة المصرية باجتماع مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة كما نجحت في اجتياز الأزمات السابقة، مضيفا : “الأولوية القصوى لاستقرار الاقتصاد المصري وتوافر السلع .. وبمجرد انتهاء الأزمة سيكون لدينا إجراءات للتعافي”.

وتابع مدبولي: «الحكومة لديها مخزون استراتيجي يمنع حدوث أزمة في السلع ، لافتا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بينها زيادة المرتبات والمعاشات من أول أبريل بدلا من يوليو».

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه بفضل جهود الدولة تواجدت السلع بوفرة في الأسواق، وبدون نقص بسبب إنزال حجم كبير من السلع في الأسواق، مضيفا أن الدولة حريصة على الحماية الاجتماعية نظرا للارتفاع في الأسعار.

وأضاف أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية، إضافة لقرارات أخرى سيتم الاعلان عنها، متابعا : “كل أسبوع نراجع الموقف لتأمين السلع للمواطن بسعر مناسب ”.

وتابع :" الأزمة الحالية أشد من أزمة كورونا، ولابد من إعادة صياغة كل سيناريوهاتنا الاقتصادية للتعامل مع المستجدات العالمية".

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تحملت اعباء هائلة منذ بداية جائحة كورونا ، مصر واجهة تحديات شديدة ، مؤكدا ان العالم يوجد به اضطراب في سلاسل الامدادا والشحن .