المصرية للأوراق المالية تكشف اثر قرارات البنك المركزي على السوق ..فيديو

قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ، إن قرارات البنك المركزي تعمل على تخفيض سعر الصرف وبالتالي فإن قيمة الأصول تزداد بالجنية المصري وبالتالي يزداد سعر الاسهم .

وأضاف محمد ماهر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن الحرب الروسية الأوكرانية نتج عنها انخفاض في جميع الأسواق وهذا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغاز ، مؤكدا أن الدولة المصرية تتخذ خطوات لجمح التضخم .

وأوضح محمد ماهر ، إن السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي تعمل على دعم السوق بالإضافة إلى دعم البورصة ايضا .