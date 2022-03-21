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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

والدة وزيرة البيئة: "بنتي بدأت من أول السطر ومش بتلاقي وقت تأكل"

صدى البلد

أكدت الكاتبة الصحفية ناهد المنشاوي، والدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنها مرت بلحظات صعبة وسيئة للغاية بعد وفاة زوجها في سن مبكرة من زواجهما، قائلة: "جوزي توفى وأنا صغيرة وأولادي صغيرين ولكن اكتشفت أن الشغل هو الحاجة الوحيدة اللي تخليك تكمل حياتك".

وأضافت الكاتبة ناشد المنشاوي، خلال لقاء بكاميرا برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أنها قررت أن تنتبه لأولادها، متحدثة عن ابنتها وزيرة البيئة قائلة: "بنتي بدأت في البيئة من أول السطر وراحت كل الأقسام اللي موجودة في وزارة البيئة وعملت ماجستير ودكتوراه في امريكا وبعدها بدأت تكمل المشوار وكانت مساعد وزير".

وعن رأيها في أقرب الأبناء لقلبها، ردت قائلة: "الاثنين ولادي ولكن بنتي مشغولة لدرجة فظيعة ومش بتلاقي وقت تأكل وتنام ومش تبص لأولادها وانا علاقتي بيهم انهم اصحابي وبتحكي لى كل حاجة، وبالنسبة لأحفادي الجيل الحالي متعب جدا وبحاول اطبق نفس طريقة تربية اولادي مع احفادي ولكنهم لا يقبلوا والجيل ده صعب".

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