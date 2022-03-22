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رئيس التحرير
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برلمان

عضو التنسيقية: الدولة تتخذ إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الأزمات بشكل جيد

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب

قال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العالم تأثر بشكل كبير من الأزمات التي نشهدها هذه الفترة، منوها أن وزارة المالية عليها دور كبير لإعداد الموازنة، حيث يتم العمل على ضبط معدلات الدين من اجل تحقيق الانضباط المالي وغير ذلك من الامور المالية التي تقع على عاتقها.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟"، ويديره محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.

ونوه سالم انه في لحظات الازمات يجب أن يتم التعامل على تخفيف اثار التداعيات الاقتصادية على المواطنين، منوها أن ازمات التضخم تعد ضريبة بلا قانون.

وتابع محمد سالم أن اتخاذ الدولة حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، وأيضا تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، أمر في غاية الأهمية ولن يقف عند هذا الحد.

وتابع محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب، اننا كنا الاقل تاثرا خلال ازمة كورونا من خلال توافر السلع ودعم المواطنين الأكثر فقرا، وتوافر المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع.

وتابع محمد سالم أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات الحماية الاجتماعية بشكل جيد، ولكن يوجد انكماش في القطاع الخاص، يتطلب زيادة ما يقدم للاستثمار الصناعي والمشروعات الصغيرة من أجل تقليل الاعتماد على سلاسل الامداد القادمة من الخارج، حتى لا نكون عرضة لأي تقلب وتغير عالمي.

وأوضح محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اننا في حاجة لضبط الأسواق وإعادة الرقابة وهو ما رأيناه خلال هذه الفترة، ناهيك عن النقاشات الدائمة حول برامج التضامن الاجتماعي.
 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ارتفاع الأسعار المشروعات الصغيرة القطاع الخاص

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