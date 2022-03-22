آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية شائعة خلال الأيام الأولى عندما يحتاج المولود إلى الرضاعة كل ساعة إلى ثلاث ساعات قد تكون الوجبات المتكررة والولادة الحديثة مرهقة للأم الجديدة وغالبًا ما تجهد ظهرها نتيجة لذلك ، تسعى العديد من الأمهات المرضعات للحصول على رعاية طبية لآلام الظهر التي تزداد سوءًا أو تصبح مزمنة بمرور الوقت.



طرق تخفيف آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية



وفقا لما نشره موقع هيلثي قد تساعد النصائح والممارسات التالية في تخفيف ومنع آلام الظهر أثناء الرضاعة.

الحفاظ على الموقف الصحيح . تجلب الوضعية السيئة الكثير من الضغط الإضافي إلى أسفل الظهر. تزول معظم حالات آلام الظهر بمجرد تحسن وضعية الرضاعة.

استخدم وسائد داعمة أسفل الظهر للحصول على دعم إضافي. يمكنك أيضًا استخدام وسادة تمريض مريحة لتخفيف الوزن الزائد بذراعيك وظهرك .



اتبعي مبادئ الوضعية الصحيحة والتعلق عند تقديم الثدي. ضع في اعتبارك وضعًا مسترخيًا أو للرضاعة الطبيعية.



حولي النوم كلما نام الطفل. غالبًا ما يكون الإجهاد والتعب مسئولين عن آلام الظهر. الراحة الكافية يمكن أن تخفف آلام الظهر وتساعد أيضًا في التعافي بشكل أفضل بعد الولادة .

جرب المشي البطيء بعد الحصول على موافقة الطبيب . المشي هو تمرين آمن ، ويمكنك القيام به أثناء اصطحاب الطفل في نزهة. تذكر أن تأخذ إذن طبيبك واسأله عن كثافة ومدة المشي الآمنة بالنسبة لك.

يمكن أن تساعدك التمارين الخفيفة حسب نصيحة الطبيب على تقوية عضلاتك. يختلف كل جسم وحمل. لذلك ، اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن حالة التعافي وخطة التمرين التي قد تناسبك أكثر.



الضغطات الساخنة تخفف آلام العضلات. يمكنك استخدام وسادة التدفئة أثناء أو بعد جلسة التمريض للتخفيف من آلام الظهر.



استعيني بأفراد الأسرة لرعاية طفلك. قم بتفويض مهام معينة ، مثل تغيير حفاضات الطفل ، لشريكك لتقليل الضغط. في حالات آلام الظهر الشديدة ، اسحب حليب ثديك واطلب من أحد أفراد الأسرة إطعامه للطفل بزجاجة.