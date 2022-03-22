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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تاج الدين: مصر تشهد انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا.. والوضع الحالي مطمئن

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية أن مصر تشهد حاليا انخفاضا كبيرا في عدد إصابات كورونا والحالات الشديدة التي تحتاج إلى دخول المستشفيات، مؤكدا أن الوضع الحالي لفيروس كورونا في مصر مطمئن.

وقال تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، إن فيروس كورونا ما زال متواجدا ومنتشرا في العالم بأكمله، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي أن نسبة الإصابة بالفيروس زادت 8 % في العالم.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة والوقاية أنه شرف بحضور اليوم العالمي للطبيب يوم الجمعة الماضي، ونقل كلمة للأطباء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلالها تقديره وإعزازه وعرفانه لهم والجهود المضنية التى قاموا بها خلال الفترة الماضية، والحالية وإجراء الآلاف من العمليات الجراحية للمرضي والتشخيص والتفاعل مع المريض وأسرته وتقديم أقصي سبل الدعم والرعاية للمرضي ومازال أطباء مصر يقومون بدورهم على أكمل وجه.

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