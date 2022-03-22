وفد برلماني من ليتوانيا يصل كييف

وصل ممثلو برلمان جمهورية ليتوانيا إلى كييف لإبداء دعمهم لأوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو: " إنه اجتمع اليوم بوفد جمهورية ليتوانيا مشيرا إلى أن هذا هو أول وفد برلماني من البلدان الأوروبية الشريكة لنا يصل إلى أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي الواسع النطاق لبلدنا."

وأضاف: "أشكر أصدقائي الليتوانيين على دعمهم لأوكرانيا، وعلى مساعدتهم."

وأوضح أنه سعيد برؤية نائب رئيس مجلس النواب لجمهورية ليتوانيا باوليوس سعودارجاس، ورئيس لجنة الأمن القومي والدفاع في مجلس النواب، ورئيس لجنة الطاقة والتنمية المستدامة جوستيناس أوربانافيسيوس.

وشدد كليتشكو على أن "البرلمانيين الليتوانيين دعوا أيضا ممثلي برلمانات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للحضور إلى أوكرانيا للتعبير عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب الأوكراني في كفاحه البطولي من أجل استقلاله وحريته".

