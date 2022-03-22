"الشباب والرياضة": استمرار فعاليات مهرجان التميز الرياضي بجامعة قناة السويس

تواصل وزارة الشباب والرياضة عقد فعاليات مهرجان التميز الرياضي لطلبة وطالبات جامعة قناة السويس للعام الجامعي 2021 - 2022 تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي) بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وانطلق يوم 15 من الشهر الجاري.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، ويختتم فعالياته في 22 مارس.

ويشارك في المهرجان 800 طالب وطالبة يمثلون 17 كلية من كليات جامعة القناة يتنافسون في ألعاب خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وتنس طاولة وكرة سرعة وألعاب ترويحية.

ويأتي تنفيذ المهرجان في ضوء توجيهات القيادة السياسية واهتمامها بفئة الشباب باعتبارهم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها.

كما يقام المهرجان أيضًا في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة على رفع مستوى اللياقة البدنية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للطالب الجامعي؛ وكذلك لإيمانها العميق بالدور المهم الذي تسهم به مثل هذه الفعاليات في بناء شخصية الطلاب وإكسابهم مختلف المهارات والقدرات، واكتشاف وصقل مواهبهم بما يخدمهم مستقبلاً، والعمل على استغلال طاقاتهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تضيف للمجتمع.