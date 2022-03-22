تموين الإسكندرية تضبط أكثر من 2 طن ذرة مجهولة المصدر

أسفرت الحملات الرقابية التي شنتها إدارة تموين شرق التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على الأسواق، عن ضبط مخزن به كميات من الذرة التي تستخدم في الأعلاف مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

وأوضحت الإدارة في بيان اليوم /الإثنين/ أنه تم تحرير 40 شيكارة تزن الواحدة منها 60 كيلو جراما، بإجمالي طنين و400 كليو جرام.

وأفاد البيان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخزن المخالف.

وتأتي هذه الحملات في إطار تشديد الرقابة على السلع المتداولة بالأسواق وتتبع مصادرها حفاظا على المواطنين من الغش التجاري والتدليس.