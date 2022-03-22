شاهد.. رواد بيئة تونسيون يناضلون لإنقاذ حياة أهالي واحة نفطة الصحراوية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا عن رواد بيئة تونسيين يناضلون لإنقاذ حياة واحة نفطة الصحراوية.

وأفاد الفيديو، بأن واحة نائية في نفطة بصحراء تونس استنفدت بسبب عقود من الإسراف في استخدام المياه في الزراعة، ولكن الرواد الآن حاولوا إعادة إحياء المكان من خلال عدة مشاريع مبتكرة.

ويسعى المزارعون المدعومون بمختصصين في مجال الزراعة لاعتماد الأساليب الحديثة والمبتكرة ، لتلقيح النخيل من أجل إنتاج التمور، والتي تشتهر بها المنطقة.

وكثيرا ما يتم فحص التمور التي تمّ جنيها والتي يبدو أنها جافة جدا للاستهلاك البشري، حيث سيتم تقديمها للماشية والإبل، ويعتبر محمد بوقا، وهو بستاني ومقيم في نفطة، أن "الواحة المعروفة بالسلة، والتي سميت بذلك الاسم لأنها على شكل سلة فواكه، لها 152 مصدرا لتوصيل 700 لتر من الماء في الثانية.

إضافة إلى إنتاج التمور، يقوم سكان الواحة أيضا بزراعة الفلفل والطماطم والجزر، ويبدو أن كل شيء ينمو في الواحة بسبب وجود الشمس والماء.



