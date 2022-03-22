تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل الهريسة النبكية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ



المقادير:

3 اكواب من السميد الوسط

1 كوب من السكر

ربع ملعقة صغيرة كربونة ( بيكربونات الصوديوم )

1 كوب وربع ماء او حليب فاتر

2 ملعقة كبيرة طحينة سائلة

نصف كوب قطر بارد للعجين

2 كوب قطر ساخن مخلوط معها ربع كوب سمن حيواني لتشريب الهريسة

فستق للزينة

طريقة التحضير:

في وعاء نضع السميد والسكر والكربونة ونقلبهم جيدا

نضيف نصف كوب القطر البارد ونقلب بشكل جيد

نضيف الماء على دفعات مع العجن

ندهن صينية فرن قطر 30 سم بالطحينة

نسكب خليط السميد في الصينية ونتركها تتخمر لمدة 6 ساعات

نفرد الفستق على وجه العجين

نخبز الهريسة فالفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة على الرف السفلي ( النار من الأسفل فقط)

نخرج الصينية ونقطع الهريسة ثم نعيدها الى الفرن على الرف الوسط ونخبزها لمدة 10 دقائق ( النار من الأسفل والاعلى )

نخرج الصينية من الفرن ونسكب القطر الساخن ونتركها لتبرد وتقدم.