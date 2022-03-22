ميدو يمنح الأهلي حل أزمة “إصابات بيرسي تاو”

وجه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة لمجلس إدارة النادي الأهلي بشأن بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أتمنى أن يقوم الأهلي بفحص شامل وكامل على بيرسي تاو في أوروبا، لمعرفة سر كثرة إصاباته، ومن الممكن أن يكون الأمر متعلق بالتغذية أو الاستشفاء".



أضاف: "بيرسي تاو لاعب مميز وحرام أن يتأثر هذا اللاعب المميز بكثرة الإصابات لذلك أوجه نصيحة للأهلي بضرورة خضوع اللاعب لفحص شامل في أوروبا من أجل علاج كثرة إصاباته".



وختم حديثه قائلا:"هناك لاعبون في أوروبا، سبب إصاباتهم وأصولها من أسنانهم لذلك لا يوجد فريق كبير في أوروبا لا يقوم بفحص أسنان أي لاعب قبل التعاقد معه".