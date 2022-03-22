غراب يستقبل وزير القوى العاملة في بداية جولته لمحافظة الشرقية

استقبل اليوم الثلاثاء ، الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك في اطار جولته داخل المحافظة، لتسليم ٤٦٤٩ وثيقة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة، فضلا عن تسليم ١٠٠ عقد عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لدمجهم في المجتمع.



وقدم الوزير التهنئة للمحافظ بمناسبة الأيام المباركة التي نعيشها في شهر شعبان الجاري، ومتمنيا أن يبلغنا الله عز وجل شهر رمضان الكريم بالخير والبركات.



وأكد الوزير أن جولة اليوم بالمحافظة تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها في حالات العجز الجزئي أو الكلى أو الوفاة.



من جانبه رحب المحافظ بالوزير، مؤكدا دور القوى العاملة المهم علي أرض المحافظة لخدمة ابناؤها الشباب من الجنسين من خلال التدريب المهني علي المهن التي يحتاجها سوق العمل، أو التشغيل في شركات ومصانع القطاع الخاص، وكذلك لا يقل عن ذلك أهمية دور أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة.

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