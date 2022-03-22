شاهد .. صور جوية تظهر الدمار بالمدن الأوكرانية

عرضت فضائية العربية، صور جوية تظهر الدمار الذي أصاب بعض المدن الأوكرانية جراء العمليات العسكرية الأخيرة.

والصراعات بين روسيا و أوكرانيا ، ليست حديثة، إنما تمتد لجذور عميقة، بدءا من التسعينات، حيث كانت الخلافات الأولى التي دقت المسمار الأخير في نعش الاتحاد السوفييتي ، ورغبة موسكو في الاحتفاظ بنفوذها، من خلال تأسيس رابطة الدولة المستقلة، ظنًا من الكرملين أنه بإمكانه السيطرة على أوكرانيا من خلال شحنات الغاز الرخيص.

بدأت الأزمات الدبلوماسية بين موسكو وكييف، في عهد فلاديمير بوتين ، عام 2003، حيث بدأت روسيا بشكل مفاجئ في بناء سد في مضيق كريتش باتجاه جزيرة «كوسا توسلا» الأوكرانية، الأمر الذي اعتبرته كييف محاولة لإعادة ترسيم حدود جديدة بين البلدين، وازدادت حدة الصراع بينهما، لتستمر الخلافات بين الدولتين على مدار سنوات عديدة ما بين الهدوء والصراع.

استمرارًا للأزمات بين روسيا وأوكرانيا، اعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب له، فجر أمس الخميس، بتوقيت القاهرة، بدء عملية عسكرية واسعة في إقليم دونباس بأوكرانيا، لتبدأ عمليات قذف الصواريخ، وحرب موسعة بينهم، تحت مسمى اطلقه الجميع باسم «الحرب العالمية الثالثة».

أزمة بدأت بخطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسماع دوي 6 انفجارات ضخمة في مدينة خاركيف الأوكرانية، لتبدأ الحرب العالمية الثالثة، حيث اتجهت قوات روسية لدخول أوكرانيا من جهة شبه جزيرة القرم.

في توترات على الحدود الأوكرانية، منذ عدة أسابيع، تشير إلى أن الأزمة بين الدولتين تزداد عمقًا، على الرغم من نفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارًا وتكرارًا، غزو أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أشارت إلى انه اتخذ قرار الغزو منذ فترة.