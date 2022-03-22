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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار "كل نقطة بتفرق".. إقامة فعاليات اليوم العالمي للمياه بمكتبة الإسكندرية

احتفالية اليوم العالمي
احتفالية اليوم العالمي للمياه بمكتبة الإسكندرية

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انطلاق فعاليات إحتفالية "كل نقطة بتفرق" ضمن الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه، تزامنا مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس من كل عام، بالشراكة مع وزارات الأوقاف والثقافة والأزهر الشريف والكنيسة والإتحاد العام للكشافة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانطلاقا من أهداف الشركة القابضة بأهمية رفع الوعى المائى.

وأكد مشاركة شركات المياه بجميع المحافظات فى الفعاليات بمشاركة فرق التوعية بشركات المياه بالتنسيق مع فرق الكشافة وممثلين من الأوقاف والكنيسة والثقافة، وتنظيم إحتفالية تشمل معرض لرسومات الأطفال ومسرحية عن ترشيد إستهلاك المياه وتكريم للأطفال المشاركين.

هذا وخصصت وزارة الأوقاف الدروس الدينية طوال الأسبوع عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، كما حدد الأزهر الشريف "برنامج الإذاعة" بأكثر من عشرة آلاف معهد أزهرى، يوم الثلاثاء 22 مارس عن قضية المياه وأهميتها، وخصصت الكنائس جزء من عظة الأحد عن ضرورة الحفاظ على المياه.

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وأشار إلى أن الشركات التابعة بالمحافظات، فى إطار الاحتفال بيوم المياه، تنفذ أنشطة توعوية على مدار الأسبوع، مع الأطفال فى المدارس وورش سباكة مع السيدات، وحملات طرق أبواب، وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى، والرائدات الريفيات، وأنشطة توعوية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأه ومركز النيل للإعلام.

وتحت شعار "كل نقطة بتفرق" أقامت شركة مياه وصرف صحي الإسكندرية فعاليات اليوم العالمي للمياه بمكتبة الإسكندرية.

بدأت الاحتفالية بأوبريت يوضح اهمية كل نقطة مياه ثم كلمة افتتاحية للمهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية ثم كلمة اللواء ا.ح مهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحى الإسكندرية وكلمة الدكتورة مروة الشاذلي المركز الدولي للمرأة ثم كلمة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ثم مسرحية عن اهمية المياه والحفاظ عليها.

وأكد اللواء محمود نافع، أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يعد فرصة جيدة لرفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها.

وأشار، إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين تجاه شبكات المرافق.

وأضاف رئيس الشركة، ان الشركة ستطلق عددا من المبادرات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي.

تعود فكرة اليوم العالمي للمياه إلى عام ١٩٩٢ الذي عقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الأرجنتين واعلان يوم ٢٢ مارس من كل عام يوما عالميا للمياه.

ويرتكز موضوع اليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٢ على المياه الجوفية تحت شعار "المياه الجوفية" لجعل غير المرئي مرئيا والتي تتمحور حول فكرة ان المياه الجوفية لا تظهر للعيان ولكن تأثيرها يظهر في كل مكان.

المياة صرف صحي مياة الشرب مكتبة الاسكندرية الشركة القابضة لمياه الشرب وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية

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