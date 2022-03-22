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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: منتخب مصر قادر علي هزيمة السنغال والتأهل لمونديال 2022

صدى البلد

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق أن المنتخب قادر علي الفوز أمام السنغال والتأهل لـ كأس العالم قطر ٢٠٢٢ .

وأضاف في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن خلال بطولة كأس الأمم ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨ لم يكن المنتخب المصري هو الأفضل ، لكن روح اللاعبين والإصرار علي الفوز كان عاملين  حاسمين للتتويج بالبطولة 

وتابع أن المنتخب عليه أن يخوض المباراة الأولي بجانب هجومي واستغلال دعم الجماهير مشددا على أن الفارق بين المنتخبين ليس كبيرا. 

وقال إن الفوارق بين منتخب مصر والسنغال ليست كبيره وهناك حاله من الترابط يعيشها المنتخب حاليا ، مشيرا إلى أنه  يثق في قدرات لاعبي المنتخب ومنتخب السنغال يجب منعه من الاستحواذ علي الكرة .
 

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