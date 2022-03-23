تعرف على عقوبة صرف مبلغ غير مستحق من مساعدات الضمان الاجتماعي

حدد القانون رقم 137 لسنة 2010 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وفقا لآخر تعديل، عقوبة التحايل للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق، والتي تصل إلى الغرامة والحبس.

عقوبة صرف مبلغ غير مستحق

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون.

ويكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.

وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.