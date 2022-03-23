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أخبار العالم

منتدى باريس الأول للسلام يدعو إلى إعلاء قيم التسامح على مستوى العالم

صدى البلد

شهدت العاصمة الفرنسية باريس أعمال منتدي باريس الأول رفيع المستوي حول تحديات التسامح والسلام برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام ورئيس منتدى باريس للسلام والتنمية . 

 وشارك في أعمال المنتدى رفيع المستوى كولينداجراباركبتاروفيتش الرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا ويليب فوينوفيتش الرئيس السابق لجمهورية الجبل الأسود وهيريراجوناريماسنينا الرئيس السابق لجمهورية مدغشقر وخيرت عبدرحمانوف المفوض السامي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية للأقليات الوطنية osce والدكتور رياض ياسين سفير جمهورية اليمن لدي فرنسا ولفيف من السادة الوزراء والسفراء والخبراء والباحثين والمراقبين والمحللين في المجالات السياسية والاستراتيجية والمهتمين بقضايا السلام والتنمية والتسامح علي مستوي العالم .

 ويعد هذا الانعقاد الاول لمنتدي باريس للسلام والتنمية والذي تم بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام .


وناقش المشاركون في أعمال المنتدي الدولي رفيع المستوي أهم التحديات الدولية للسلام والتسامح حول العالم ودعوا جميعا الي احلال الامن والسلام ربوع العالم من خلال بيانهم الختامي
التأكيد علي قيم التسامح والسلام والاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة ودعم قرار الأمم المتحدة بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية والتنديد بالهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي علي المنشآت المدنية بالامارات والسعودية واليمن.

 وشدّد المشاركون على أهمية الوصول إلي حلول دبلوماسية فيما يتعلق بالشئون الإنسانية والأمنية الدولية الأكثر إلحاحًا بما في ذلك النزاع في أوكرانيا داعين إلى حل الأزمة بالطرق التفاوضية المباشرة وتهدئة الخطاب وعدم التصعيد .

وأعرب المشاركون عن أسفهم الشديد لسقوط الضحايا والمصابين والمهجرين مُعربين عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين وأعربوا عن بالغ القلق من تصاعد خطاب استخدام أسلحة الدمار الشامل والدعوة إلى تعزيز قيم التسامح والسلام في التطورات العالمية الناشئة مشيدين بدور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جهوده الكبيرة للمباحثات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.
 

وشدد المشاركون على ضرورة توسيع وتعزيز التحالفات العالمية لتلبية احتياجات المجتمعات وتوافقوا علي إقامة تعاون أعمق وأوسع وأكثر فعالية لتعزيز القيم الإنسانية للتسامح والسلام بما من شأنه تحسين نوعية الحياة لجميع البشر .

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