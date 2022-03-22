وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لضربات ضد الجيش الأوكراني.. شاهد

عرضت فضائية " يورونيوز العربية " تقريرا عن فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية لضربات الجيش الأوكراني من مروحيات " كاموف " .

وفي سياق أخر ، أفادت قناة "روسيا اليوم"، بأن وفدًا سوريًا رسمياً سيزور موسكو يوم الاثنين المقبل من أجل التحضير لمؤتمر "جنيف -2".

ولم تتطرق القناة التي أوردت النبأ إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض قد أعلن موافقته على المشاركة في مؤتمر "جنيف ـ2" الخاص بمناقشة حل سياسي للأزمة السورية بشرط أن يكون سقفها التفاهمات الدولية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث في وقت سابق اليوم مع نظيره السوري بشار الأسد هاتفيا سير العمل على وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية وعملية تدميرها والتحضير لمؤتمر "جنيف ـ 2".





