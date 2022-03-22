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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة السويس تعدل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط المحملة إلى 15%

قناة السويس
قناة السويس

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة مؤقتا إلى 15% اعتبارا من أول مايو.

وحسب وكالة "رويترز"، تقرر أيضا استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وأضاف بيان الهيئة أن "هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري".

وتأتي التغييرات "تماشيا مع النمو الكبير في التجارة العالمية ، وتحسن اقتصاديات السفن، وتطوير الممر المائي لقناة السويس ، وتعزيز خدمة الترانزيت".

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