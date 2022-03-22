قناة السويس تعدل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط المحملة إلى 15%

قالت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة مؤقتا إلى 15% اعتبارا من أول مايو.

وحسب وكالة "رويترز"، تقرر أيضا استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع 5% من رسوم العبور العادية.

وأضاف بيان الهيئة أن "هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري".

وتأتي التغييرات "تماشيا مع النمو الكبير في التجارة العالمية ، وتحسن اقتصاديات السفن، وتطوير الممر المائي لقناة السويس ، وتعزيز خدمة الترانزيت".