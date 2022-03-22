خلال تكريم وكالة أنباء الشرق الأوسط للأمهات المثاليات .. علي حسن: الأم المصرية العظيمة لها دور مشهود في ترسيخ قيم الولاء

خلال احتفال وكالة أنباء الشرق الأوسط بعيد الأم

علي حسن: الأم المصرية العظيمة لها دور مشهود في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن

والدة الشهيد الشماشرجي: نقدر عاليا اهتمام الرئيس السيسي شخصيا بأسر الشهداء ورعايتهم

الفنانة سميرة أحمد: أتمنى تجسيد دور "أم الشهيد" في عمل سينمائي أو درامي



كرمت وكالة أنباء الشرق الأوسط عددا من الأمهات المثاليات بمناسبة "عيد الأم" تحت رعاية الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وبحضور الأستاذ عبد الله حسن الوكيل الأول للهيئة الوطنية للصحافة السابق، والدكتور مجدي عاشور مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية، وأسرة وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتم خلال الاحتفال تكريم الفنانة القديرة سميرة أحمد لعطائها الفني المتميز طوال تاريخها، كما تم تكريم السيدة عزة زين الدين والدة الشهيد البطل النقيب أحمد عبد السلام بالقوات المسلحة، والسيدة أميرة طعيمة والدة الشهيد البطل نقيب الشرطة محمد ناجي الشماشرجي، إلى جانب تكريم الزميلات: الأستاذة منى الفولي مدير تحرير الوكالة سابقا، والمهندسة سهير الشرنوبي رئيس قطاع الشئون الهندسية سابقا، والسيدة سهير الخضري نائب مدير عام بالشئون الهندسية سابقا، والسيدة فاطمة أبو الليل مدير عام الشئون المالية سابقا.

وقال الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأم المصرية لها دور خاص داخل الأسرة يميزها عن سائر النساء في مختلف دول العالم، في مجالات ترسيخ الانتماء للوطن ووجوب الدفاع عنه والتصدي لأعدائه، فضلا عن كونها التي خرج من رحمها الشهداء العظام أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن في مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف.

وأضاف: "أعداء مصر وعالمنا العربي ومنطقتنا، سولت لهم أنفسهم العمل على زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول ومن بينها مصر. يؤسفنا أن مخططاتهم نجحت في دول عدة، ونحمد الله أن مخططهم الآثم فشل في مصر التي بها جيش عظيم وشرطة باسلة وأمهات مثاليات خرج من رحمهن وبفضل تربيتهن هؤلاء الرجال العظام الذين زادوا عن أمن الوطن حتى ننعم جميعا بالاستقرار والأمن".

وأشار إلى أن أمهات شهداء مصر هن أصحاب فضل عظيم على المجتمع، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص بصورة دائمة على أن يخصهن بالثناء والتقدير في مختلف المناسبات، والتأكيد المستمر على أنه ما كنا لننعم بهذا الأمن والأمان والاستقرار وأن ننطلق بمسيرة التنمية في سائر ربوع مصر، لولا دماء هؤلاء الشهداء العظام الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن في مواجهة الإجرام والإرهاب الأسود.

وشدد على أن شهداء مصر في الحرب على الإرهاب، يشكلون امتدادا لأبطال حرب أكتوبر عام 1973 . متابعا: "شعب مصر بما يتمتع به من وعي، واجه إجرام جماعة الإخوان الإرهابية وتصدى لفكرها المتطرف، إذ خرج خيرة شباب مصر لمواجهة هذا الإرهاب، ومنهم من شاء له الله أن يرقى لمرتبة الشهيد، ولهذا فنحن نُحيي بصورة خاصة أمهات شهداء مصر العظام".

واختتم كلمته قائلا: "لا يفوتني إلا وأن أتقدم بالشكر لفناني مصر الذين نكرمهم في شخص الفنانة القديرة سميرة أحمد، فمن خلال أعمالهم الدرامية البارزة، لعبوا دورا كبيرا في ترسيخ القيم الحميدة ومواجهة الجريمة والتطرف وحسن تربية النشء، ولهذا ندعو الأسرة الفنية لمزيد من الأعمال الدرامية التي تبرز تضحيات القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن الوطن، وتُرسخ المواطنة والولاء والانتماء لمصرنا الغالية، وجميعنا نترقب مثل هذه الأعمال المتميزة التي تسعد بها كل أسرة مصرية".

من جانبها، وجّهت السيدة أميرة طعيمة والدة البطل الشهيد النقيب محمد ناجي الشماشرجي، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنة حرصه الشديد على أسر الشهداء واهتمامه الشخصي بجميع الأسر والتواصل معهم بصورة دورية، داعية المولى عز وجل، أن يوفق الرئيس السيسي في تحمله المسئولية للحفاظ على مصرنا العزيزة ، كما وجهت الشكر لوزير الداخلية محمود توفيق، على حرصه متابعة أحوال أسر الشهداء وتكريمهم في جميع المناسبات.

وأشارت إلى سعادتها الغامرة لتكريمها من جانب وكالة أنباء الشرق الأوسط مع هذا الجمع الكبير الذي يضم كوكبة من الصحفيين، بالإضافة إلى الفنانة القديرة سميرة أحمد، مؤكدة أن تكريمها اليوم أدخل البهجة والفرحة على قلبها رغم حزنها الذي لا ينقطع بسبب فقد ابنها الشهيد.

من جهتها، أعربت الفنانة القديرة سميرة أحمد عن تطلعها الكبير لأداء دور "والدة أحد الشهداء الأبطال" في عمل فني، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أمهات الشهداء يضربن أروع الأمثال في الصبر ويقدمن النموذج العظيم في التضحية في سبيل الوطن.

وقدمت سميرة أحمد الشكر للكاتب الصحفي علي حسن على تنظيمه لهذا الحفل المتميز ودعوته لها لتكريمها وكأحد المتحدثين، لافتة إلى أنها لم تخض هذه التجربة الرائعة من قبل، وأنها تشعر بسعادة غامرة.

وقدمت سميرة أحمد التحية لكل أم مصرية، لما قدمته ولا تزال تقدمه من تضحيات وعطاء من أجل رفعة أسرتها وأبنائها. مضيفة: "أقول لكل أم كل عام وأنت بخير. أنا نشأت مع أم لها الفضل الأكبر في ما تمكنت من تحقيقه وبلوغه من نجاح ولا يمكنني أن أنسى هذا الفضل، كما أنني أشعر بالمحبة الغامرة تجاه ابنتي والحرص عليها، على نحو ما تشعر بها أي أم تجاه أبنائها".

من ناحيته، قال الشيخ الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الأم هي أصل الوجود، وتمثل العطاء والبذل بلا مقابل أو طلب، مستعرضا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تضع الأم في منزلة كبيرة والتوصية بمبادلتها العطف والمحبة والمعاملة الطيبة الحسنة.

وشدد الدكتور مجدي عاشور على عظم التضحية الكبيرة التي قدمتها أمهات الشهداء الأبطال من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ومقدراته، موجها إليهن تحية خاصة، ومشيرا إلى أن الدولة والمجتمع يقدرهن ويساندهن في مصابهن.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدي حميد مسئولة ملف الأطفال بوزارة الأوقاف، أن الأم المصرية تستحق التقدير والتكريم في ظل الجهد الكبير الذي تبذله من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة والتنشئة السليمة لأبنائها وحماية المجتمع، لافتة إلى أن الأم تواجد تحديات كبيرة، لا سيما في المرحلة الراهنة في ظل الأنماط الجديدة من المشكلات والمخاطر التي يتعرض لها أبناء مصر.

واعتبرت أن أمهات شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، يقدمن نموذجا ملهما في الصبر والبصيرة والحرص على الوطن والإحساس بالمسئولية وتوعية الأسر في مواجهة المخاطر التي تتهدد مصر.

من جهته، وجّه الكاتب الصحفى عبد الله حسن رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق ووكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة سابقا، الشكر للكاتب الصحفي علي حسن رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، على حرصه على إقامة تلك الاحتفالية الكبيرة وهذه اللافتة الكريمة منه لتكريم الأمهات المثاليات، موجها التهنئة لكل الأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارهن هذا العام.

وقال عبد الله حسن: "احتفال اليوم هو أقل تقدير يمكن أن نقدمه للأم المصرية التى تحتل منزلة كبرى فى نفوس الجميع، فالطالما ضربن أروع الامثلة في التضحيات وقدرتها على الحفاظ على تماسك وترابط الأسرة، ودائما كان لها تاريخ حافل مشرف بالأدوار التى تقوم بها.. فكل التقدير لكل أم مصرية بشكل عام ولكل أم شهيد بشكل خاص، متمنيا كل التوفيق لأسرة وكالة أنباء الشرق الأوسط".



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