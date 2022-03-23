الديهي: طارق سويدان نموذج للإرهاب والنفاق والرياء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان تحتفل بمرور 94 سنة على تأسيس الجماعة الإرهابية بكثير من الفعاليات، موضحًا أنه خلال الاحتفال الكبير الذي أقيم بتركيا، قال مصطفى طلبة، الممثل الرسمي للجنة القائمة بأعمال المرشد، إننا نعمل على انتقال سلس للسلطة في مصر، بينما قالت آيات مسعد المتحدثة باسم الأخوات، سنبقى مرابطين حتى عودة الشرعية، رغم أن البدل والجواكت التي ارتداها الإخوان في المؤتمر كفيلة بإطعام بيوت كاملة من شباب إخوان مقبوض عليهم.



وأذاع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مقطع فيديو للإخواني الكويتي طارق سويدان يتحدث عن الثورات وعدم قبولها دينيًا وأنها تؤدي لخراب وتدمير ومصاب للشعوب وأنه ليس مع الثورات، ثم في مقطع أخر يدعو للثورات قائلًا: إن لم تتوفر لكم الحقوق فجاهدوا وكافحوا وناضلوا وابذلوا الدم وكل الوسائل، هناك علم يسمى الثورات".



وعقب "الديهي"،: "هذا نموذج من نماذج الإرهاب والنفاق والرياء".