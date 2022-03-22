عبد الغفار وصبحي يستقبلان وفد الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية

لتفقد منشآت بطولة العالم للإسكواش..

وصل وفد الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية المكون من زينا ولدريدجي، رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، وكل من خوان كارلوس، واليخاندرو جويرا مندوبا الاتحاد، إلى القاهرة مساء أمس من أجل تفقد المنشآت التي ستستضيف فعاليات بطولة العالم للاسكواش والتعرف على جاهزيتها لاستقبال بعثات الدول المشاركة في البطولة.

وبدأ وفد الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية جولتهم اليوم بزيارة مقر الاتحاد الرياضي المصري للجامعات حيث استقبلهم الدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الإتحاد، والدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الإتحاد، والدكتور مصطفي بيومي عضو مجلس إدارة الإتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد، والدكتور تامر العناني المدير التنفيذي لنادي النادي، وعاصم خليفة رئيس الإتحاد المصري للإسكواش، واستمعوا لشرح تفصيلي عن الاماكن التي ستستضيف مباريات البطولة وملاعب التدريب ومقرات اقامة بعثات الدول المشاركة والمستشفيات التي سيتم استخدامها خلال البطولة، ووسائل الانتقالات، كما تعرفوا على كل اللجان المشاركة في تنظيم البطولة.

وتوجه الوفد بعدها الى وزارة التعليم العالي حيث اجتمعوا مع كلا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاطمئنان على دعم الدولة المصرية للبطولة، وتوفير كل الضمانات التي تبشر بنجاحها.

وأنهى وفد الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية جولتهم اليوم بزيارة برج القاهرة احد المعالم السياحية في مصر والتقاط الصور التذكارية، على ان يقوموا غدا بجولة تفقدية تشمل الملاعب والفنادق والمستشفيات وبعض الاماكن السياحية.