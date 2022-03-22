علماء يكتشفون ضفادع شفافة مثل الزجاج | فيديو

اكتشف علماء نوعين جديدين من الضفادع الزجاجية في الإكوادور مع بطون شفافة تمامًا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم العثور على الضفادع بالقرب من مناطق التعدين النشطة في جبال الأنديز وتمت تسميتها بضفدع الزجاج Mashpi وضفدع الزجاج Nouns.

وأفادت الصحيفة أن الضفدعين المكتشفين متشابهان للغاية ، حيث تكشف البطون الشفافة عن قلبها الأحمر، والكبد الأبيض ، والجهاز الهضمي ، وفي حالة الإناث ، البيض الأخضر.

ولكن على الرغم من التشابه الكبير والعيش على بعد أميال قليلة ، أكد تحليل الحمض النووي أن النوعين مختلفان.



اكتشف باحثون من جامعة سان فرانسيسكو دي كيتو الحيوانات الجديدة في جبال الأنديز - ضفدع في محمية ماشبي ، وضفدع في نطاق تويسان.

أوضح بيكا برونر ، أحد المؤلفين الأوائل للدراسة ، أن "الكثير من هذه المواقع بعيدة بشكل لا يصدق ، وهذا أحد الأسباب التي جعلتنا قادرين على اكتشاف أنواع جديدة".

وأكد تحليل الحمض النووي لكلا النوعين الجديدين بالمثل أنهما نوعان متميزان ، مع اختلاف جوهري في تركيبتهما الجينية.