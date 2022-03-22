خبير مصرفي يكشف حقيقة استيلاء البنوك على ودائع العملاء والاستفادة منها

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن هناك موجة تضخمية مؤقتة تعيشها مصر حاليًا، 35 % منها مستورد من الخارج.

وتابع أحمد شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفائدة في البنوك لم ترتفع خلال أزمة كورونا.

وأوضح أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن النظرة في الأزمة الحالية قصيرة الأجل، ولا يتوقع وصول الدولار إلى 20 جنيهًا، مشيرًا إلى أن البنوك تحمي ودائع العملاء.

ولفت أحمد شوقي إلى أنه لو الاقتصاد المصري هشًا ما كان يتم اتخاذ عدد من السياسات النقدية منها تبكير صرف الرواتب والمعاشات بعد زيادة العلاوات.

وأكد أحمد شوقي، أن حزمة الإجراءات التي طبقتها الحكومة دعمت البورصة ، موضحا أن 31.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2021

واستطرد أحمد شوقي البنوك تحمي ودائع العملاء، أنه لا صحة لما يتردد بشأن استيلاء البنوك على ودائع العملاء والإستفادة منها ، موضحا أن حجم الإحتياطي النقدي للمعاملات الأجنبية سيكون مفاجأة خلال الفترة القادمة .

واختتم أحمد شوقي حديثه مؤكدا على أن من يمتلك دولار يتجه فورا لشراء الشهادات الجديدة بفائدة 18 % ، ومصر تقوم بتنوع مصادر استيراد القمح من دول العالم.