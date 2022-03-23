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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجمعة.. إطلاق برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحتفل جامعة حلوان يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2022 بافتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان؛ من خلال الدورة السادسة للبرنامج الذى تطلقه  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتعد هذه  المشاركة هي الأولى لجامعة حلوان في برنامج جامعة الطفل، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت إشراف وتنسيق الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات العامة بالجامعة ، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وبمشاركة 100 طفل، وأولياء أمورهم.

وتعد جامعة الطفل هي إحدى آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم والذي تبنته كمشروع قومي في مجال  التعليم الإبداعي غير الرسمي، واكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

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ويكون نظام الدراسة هو الدراسة في الجامعات لمدة 6 سنوات كل سنة مدتها 10 أيام فقط، وذلك خلال إجازة نصف العام، والعطلة الصيفية، وكذلك أيام الجمعة والسبت؛ (حتى لا يؤثر على المدارس).

وتعد السنتين الأولى والثانية، سنوات تمهيدية، يتم تدريس 7 مقررات في كل منهما، وبعد استكمال السنتين الأولى والثانية؛ يتأهل الطالب للدراسة في الكليات لمدة 4 سنوات.


وتقام فعاليات افتتاح برنامج جامعة الطفل بجامعة حلوان في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمجمع الفنون والثقافة بها.

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