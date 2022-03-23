ميدو يحذر لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال: افتكروا تصفيات 2002

حذر أحمد حسام ميدو، الجيل الحالي لمنتخب مصر الوطني قبل مباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "في تصفيات 2002 كان منتخب مصر بيمتلك فريق يكسب أي حد، وكان في حسام حسن وحازم إمام وهاني رمزي وأحمد حسن، وعبد الظاهر السقا".

وأضاف: "محمد عمار وكمان نادر السيد فرقة جامدة تكسب أي حد، وقاعد على الدكة بركات وطارق السعيد وأسماء ونجوم لامعة".

وختم حديثه قائلا: "في نهاية التصفيات، منتخب السنغال صعد لكأس العالم في النهاية ومنتخب مصر لم يصعد، والحاج ضيوف كان بيلعب في لانس، وبعد ما صعد كأس العالم راح ليفربول، وكأس العالم حول مصير جيل السنغال في هذا التوقيت، وهي دي الكورة يا تكبر يا متكبرش".