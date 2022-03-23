القومية للتأمين: المواطن اللي معاشه 2000 جنيه هيزيد 260 جنيه بعد الزيادة 13%

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحد الأدنى والأقصى لزيادات المعاشات قائلاً : " المواطن اللي معاشه 2000 جنيه هيزيد 260 جنيه بعد الزيادة 13%. وكان لدينا حزمة إصلاحات ضخمة

كاشفا حجم التكلفة الشهرية لزيادة المعاشات التي تبلغ 3.2 مليار جنيه التكلفة الشهرية لزيادة المعاشات. وتصل في العام لـ38 مليار.

تابع في مداخلة خلال مداخلة هاتفية " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: هناخد السنة دي من الخزانة العامة 180 مليار جنيه وهذا يساعد في زيادة المعاشات.

وكشف أن زيادة المعاشات حدها الأدنى 120 جنيها والأقصى 1122 جنيه. قائلاً : " : 80 ألف هيطلعوا معاش خلال الـ3 شهور المقبلة وهيستفيدوا بالزيادة الجديدة.

وشدد أن خزانة الدولة ملتزمة تمامًا بتسديد أموال المعاشات.. ونستثمر 75% منها في السندات وأذون الخزانة. وأوضح أننا في مصر نحتاج إلى المزيد من الوعي التأميني بين المواطنين.