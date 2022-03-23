زيادة جديدة.. سعر ومواصفات مازدا 3 موديل 2022

رفع الوكيل المحلى لشركة مازدا للسيارات فى مصر أسعار عدد من طرازات الشكلة المطروحة بالسوق المصرى ، كما رفعت باقى الشركات والوكلاء؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى .

مازدا 3 موديل 2022

واوضح وكيل مازدا فى مصر انه تم رفع سعر السيارة مازدا3 موديل 2022 داخل السوق المصري ، لتتراوح الزيادة الجديدة ما بين 17 الف جنيه الى 40 الف جنيه لمختلف فئاتها السعرية .

ومن المعروف ان السيارة مازدا 3 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.5 لتر، ينتج بقوة 110 حصان، و 146 نيوتن متر من عزم الدوران، و صندوق سرعة اتوماتيكي من 6 سرعات، و جر أمامي للعجلات، وتتمتع مازدا 3 بنظام فرامل قياس 12 بوصة بالامام و 10 بوصة بالخلف، بالإضافة إلي نظام تعليق أمامي من نوع Macpherson Strut، و خلفي من نوع Torsion Beam، ونظام توجيه كهربائي.

مازدا 3 موديل 2022

وتضم السيارة مازدا 3 موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها وسائد هوائية امامية وجانبية، وسادة هوائية لركبة السائق، ABS-EBD-ESP، نظام التحكم في الجر TCS، نظام المساعدة في صعود المرتفعات HAC، نظام مساعدة المكابح BA، مكابح يد كهربائية، نظام Auto Hold، جهاز انذار، مستشعرات صف خلفية.

مازدا 3 موديل 2022

وتظهر السيارة مازدا 3 موديل 2022 بأضواء اتوماتيكية، إضاءة أمامية متكيفة Adaptive Lights، مستشعرات ضوء و مطر، عجلات أمامية قياس 16 بوصة، اطار احتياطي، اضواء نهارية، اضواء امامية LED، أضواء خلفية LED، زجاج خلفي ملون، مرايا خارجية بخاصية الضم، عجلة قيادة وعصا ناقل حركة من الجلد.

اما عن اسعار السيارة مازدا 3 موديل 2022 الجديدة فى السوق المصرى :

- فئة Sport بسعر 464900 الف جنيه ، بدلا من 425000الف جنيه بزيادة قدرها 39900 الف جنيه .

- فئة Executive بسعر 514900 الف جنيه ، بدلا من 480 الف جنيه بزيادة قدرها 34900 الف جنيه .

- فئة Premium بسعر 559900 الف جنيه ، بدلا من 520 الف جنيه بزيادة قدرها 39900 الف جنيه .

- فئة هاتشباك Executiveبسعر 499900 الف جنيه ، بدلا من 483 الف جنيه بزيادة قدرها 16900 الف جنيه .